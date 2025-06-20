Ограничения движения транспорта в Киеве проходят в рамках плановых ремонтных кампаний по улучшению дорожной инфраструктуры.

Ограничения движения транспорта в Киеве ожидаются уже в эту субботу, 21 июня, сообщает Politeka.

С 8:00 до 21:00 на развязке проспекта Червоной Калины и улицы Сержа Лифаря будут проходить дорожные работы. Как сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, работники КП ШЭУ Деснянского района будут вкладывать верхний слой асфальтобетонного покрытия.

Движение транспорта на участке будет частично ограничено, поэтому водителям рекомендуют заранее планировать маршруты и, по возможности, объезжать место проведения работ. Ограничения будут внедряться постепенно в соответствии с ходом ремонтных работ, чтобы минимизировать неудобства для горожан.

Кроме того, частичное перекрытие продолжает действовать и на улице Богатырской – до 6 июля там идет капитальный ремонт дороги в направлении Вышгорода. Это также влияет на транспортный поток, поэтому жителям правобережной части столицы следует учитывать возможные задержки.

Ограничения движения транспорта в Киеве проходят в рамках плановых ремонтных кампаний по улучшению дорожной инфраструктуры. Городские власти призывают с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Напомним, что в Киевской области также выросло подорожание проезда. Речь идет не только о жителях самого Обухова, но и жителях Украинки и окрестных сел. Теперь за привычную поездку в Киев придется выложить гораздо больше, чем раньше.

Перевозчики объясняют, что нет другого пути решить накопившиеся проблемы. Все растет в цене, от горючего до технического обслуживания автобусов. И если не просматривать тарифы, транспорт просто перестанет курсировать.

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