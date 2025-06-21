Нова система оплати за проїзд в Ужгороді має зробити міські перевезення зручнішими, прозорішими та сучаснішими.

З 1 липня 2025 року в Ужгороді повністю запроваджується нова система оплати за проїзд, повідомляє Politeka.

Місто переходить на безготівкову модель у громадському транспорті. Всі пасажири, включно з пільговиками та дітьми, мають обов’язково підтверджувати оплату або право на безкоштовний проїзд за допомогою валідаторів.

Валідатори — це спеціальні пристрої при вході до автобуса, які зчитують банківські та транспортні картки або QR-квитки. У разі успішної валідації лунає звуковий сигнал, а на екрані з’являється підтвердження.

Водночас фахівці повідомляють, що під час тестового періоду було зафіксовано проблеми з користуванням пристроями — не всі пасажири орієнтуються, як діяти правильно, що спричиняє затримки, особливо у години пік.

Особливо важливо пам’ятати: пільгову картку не можна прикладати двічі поспіль — система блокує повторне зчитування. Недійсні або прострочені — також не приймаються. Для оплати за кількох пасажирів потрібно спершу вказати кількість на екрані, а вже потім прикладати. У разі, якщо пільгова карта не була провалідована, передбачено штраф.

До кінця 2025 року триватиме перехідний період — оплатити проїзд готівкою ще буде можливо, але тільки у водія та з обов’язковим отриманням квитка. Із 2026 року — виключно безготівкова форма.

За словами Петра Бобика, електронний квиток — важливий крок до модернізації транспортної системи міста. Наразі валідаторами обладнані всі 40 комунальних автобусів «Електрон» і 27 автобусів приватних перевізників. Ще один автобус перебуває на етапі дооснащення. До 1 вересня всі школярі Ужгорода отримають персональні транспортні картки для безоплатного пересування.

Нова система оплати за проїзд в Ужгороді має зробити міські перевезення зручнішими, прозорішими та сучаснішими.

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