Новая система оплаты за проезд в Ужгороде должна сделать городские перевозки более удобными, прозрачными и современными.

С 1 июля 2025 года в Ужгороде полностью вводится новая система оплаты за проезд, сообщает Politeka.

Город переходит на безналичную модель в общественном транспорте. Все пассажиры, включая льготников и детей, должны обязательно подтверждать оплату или право на бесплатный проезд с помощью валидаторов.

Валидаторы – это специальные устройства при входе в автобус, которые считывают банковские и транспортные карты или QR-билеты. При успешной валидации раздается звуковой сигнал, а на экране появляется подтверждение.

В то же время специалисты сообщают, что во время тестового периода были зафиксированы проблемы с пользованием устройствами — не все пассажиры ориентируются, как поступать правильно, что влечет задержки, особенно в часы пик.

Особенно важно помнить: льготную карту нельзя прикладывать дважды подряд – система блокирует повторное считывание. Недействительны или просрочены – также не принимаются. Для оплаты за нескольких пассажиров нужно сначала указать количество на экране, а затем прикладывать. В случае если льготная карта не была провалидирована, предусмотрен штраф.

До конца 2025 года продлится переходный период — оплатить проезд наличными будет еще возможно, но только у водителя и с обязательным получением билета. С 2026 года – исключительно безналичная форма.

По словам Петра Бобика, электронный билет – важный шаг к модернизации транспортной системы города. В настоящее время валидаторами оборудованы все 40 коммунальных автобусов "Электрон" и 27 автобусов частных перевозчиков. Еще один автобус находится на этапе дооснащения. До 1 сентября все школьники Ужгорода получат персональные транспортные карты для бесплатного передвижения.

Новая система оплаты за проезд в Ужгороде должна сделать городские перевозки более удобными, прозрачными и современными.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Выплаты для ВПЛ в Запорожской области: в июне часть украинцев получит деньги автоматически.

Також Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье: украинцы могут рассчитывать на поддержку.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Запорожье: украинцам назначают выплаты на три месяца, как получить.