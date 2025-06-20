У Чернігові є достатня кількість вакансій, де на роботу з радістю готові взяти людей пенсійного віку.

Яку роботу пропонують пенсіонерам у Чернігові, та які розміри заробітної плати можна розраховувати працівникам, розповідає Politeka.

На популярних українських платформах із пошуку роботи є багато вакансій, які підійдуть для пенсіонерів, залежно від їхніх умінь.

Оскільки зараз у розпалі літній сезон, багато компаній шукають сезонних працівників для праці у полі. Збиральникам полуниці та інших плодів готові платити приблизно від 20 до 30 тисяч гривень, деякі варіанти включають безкоштовне житло та харчування. Продавці на розкладках овочі-фрукти можуть заробляти 10-20 тис.

Велика потреба в Чернігові у зварювальниках на вахтову роботу. Зварювальники можуть розраховувати на 60-80 тис. гривень на місяць, а їхні помічники – на 30-45. Проживання та харчування при цьому також безкоштовні, пише Politeka.

Для підсобників-різноробочих на різних підприжмствах зарплати коливаються від 20 до 45 тис. грн.

Водії з категорією СЕ та досвідом водіння такого транспорту від трьох місяців можуть влаштуватися далекобійниками та отримувати до 55 тисяч гривень.

Продавці-консультанти в мережах магазинів по Чернігову можуть заробляти приблизно 15 000 - 25 000, прибиральниці – 7 000 - 10 000.

А для просунутих пенсіонерів, які дружать із компʼютером, можуть підійти вакансії операторів чату із зарплатами від 25 до 40 тисяч.

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