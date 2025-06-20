В Чернигове достаточно вакансий, где на работу с радостью готовы взять людей пенсионного возраста.

Какую работу предлагают пенсионерам в Чернигове, и на какие размеры заработной платы можно рассчитывать работникам, рассказывает Politeka.

На популярных украинских платформах по поиску работы много вакансий, которые подойдут для пенсионеров, в зависимости от их умений.

Поскольку сейчас в разгаре летний сезон, многие компании ищут сезонных работников для труда в поле. Собирателям клубники и других плодов готовы платить от 20 до 30 тысяч гривен, некоторые варианты включают бесплатное жилье и питание. Продавцы на раскладках овощи-фрукты могут зарабатывать 10–20 тыс.

Большая потребность в Чернигове в сварщиках на вахтовую работу. Сварщики могут рассчитывать на 60-80 тыс. гривен в месяц, а их помощники – на 30-45. Проживание и питание при этом также бесплатно, пишет Politeka.

Для подсобников-разнорабочих на разных предприятиях зарплаты колеблются от 20 до 45 тыс. грн.

Водители с категорией СЕ и опытом вождения такого транспорта от трех месяцев могут устроиться дальнобойщиками и получать до 55 тысяч гривен.

Продавцы-консультанты в сетях магазинов по Чернигову могут зарабатывать примерно 15 000 – 25 000, уборщицы – 7 000 – 10 000.

А для продвинутых пенсионеров, которые дружат с компьютером, могут подойти вакансии операторов чата с зарплатами от 25 до 40 тысяч.

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