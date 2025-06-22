Подібні графіки відключення світла на тиждень 23–29 червня у Харківській області є частиною загального плану технічної підтримки електромереж.

Графіки відключення світла на тиждень 23–29 червня у Харківській області торкнуться мешканців Дергачівської громади, повідомляє Politeka.

У неділю, 23 червня, в Дергачах планово вимикатимуть електроенергію у зв’язку з технічним обслуговуванням обладнання. Про це повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації В’ячеслав Задоренко.

Світло буде відсутнє з 09:00 до 17:00 на низці вулиць: Земборських, Сумський шлях, в’їзд Олега Кошового, Культури, Ростислава Рибальченка, Садова, провулки Виноградовий, Корсіковський, Освітній, Партизанів, Петропавлівський, Трудовий.

Місцева влада просить мешканців заздалегідь підготуватися до відключень: зарядити телефони, павербанки, забезпечити себе водою та іншими необхідними ресурсами. Задоренко підкреслив, що ситуація перебуває під контролем фахівців, а усі роботи мають завершитися у встановлений термін.

Подібні графіки відключення світла на тиждень 23–29 червня у Харківській області є частиною загального плану технічної підтримки електромереж області, що триває у кількох громадах одночасно.

Мешканців просять зберігати спокій та з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

Поновлення електропостачання очікується одразу після завершення усіх необхідних ремонтних робіт.

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