Подобные графики отключения света в неделю 23–29 июня в Харьковской области являются частью общего плана технической поддержки электросетей.

Графики отключения света на неделю 23-29 июня в Харьковской области коснутся жителей Дергачевской общины, сообщает Politeka.

В воскресенье, 23 июня, в Дергачах планово будут выключать электроэнергию в связи с техническим обслуживанием оборудования. Об этом сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

Свет будет отсутствовать с 09:00 до 17:00 на ряде улиц: Земборских, Сумской путь, въезд Олега Кошевого, Культуры, Ростислава Рыбальченко, Садовая, Виноградовой, Корсиковский, Просветительский, Партизан, Петропавловский, Трудовой.

Местные власти просят жителей заранее подготовиться к отключениям: зарядить телефоны, павербанки, обеспечить себя водой и другими необходимыми ресурсами. Задоренко подчеркнул, что ситуация находится под контролем специалистов, а все работы должны быть завершены в установленный срок.

Подобные графики отключения света в неделю 23–29 июня в Харьковской области являются частью общего плана технической поддержки электросетей области, который продолжается в нескольких общинах одновременно.

Жителей просят сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Возобновление электроснабжения ожидается сразу после завершения всех необходимых ремонтных работ.

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