Новий графік руху транспорту у Кривому Розі запроваджено з метою забезпечення безпеки під час виконання робіт.

Новий графік руху транспорту у Кривому Розі діятиме 21 та 22 червня 2025 року у зв’язку з виконанням ремонтних робіт на проїжджій частині вул. Січеславська в Покровському районі, повідомляє Politeka.

Комунальне підприємство «Криворізька теплоцентраль» проводитиме роботи, що потребують тимчасового обмеження руху тролейбусів. У цей період буде призупинено рух маршрутів №№ 3, 5, 14 та 23 на ділянці між зупинками «9-та лікарня» та «КРЕС». Про це повідомили в управлінні преси міськвиконкому.

Тролейбуси працюватимуть за зміненими маршрутами. Зокрема, тролейбус №3 курсуватиме по кільцевій схемі через пл. Кільцеву, 4-й Зарічний, КРЕС, Ставки, вул. Шухевича (44 квартал) до вул. Колачевського. У зворотному напрямку — з депо-2 по вул. Дніпровське шосе до зупинки «Ясень», а далі — вул. Миколи Світальського до вул. Заводської.

Маршрут №23 працюватиме аналогічно: із пл. Кільцева — через КРЕС і Ставки до вул. Колачевського. Зі сторони пл. Захисників України тролейбус також курсуватиме до зупинки «Ясень» та далі по маршруту.

Новий графік руху транспорту у Кривому Розі запроваджено з метою забезпечення безпеки під час виконання робіт. Міська влада просить пасажирів враховувати ці зміни при плануванні поїздок.

До слова, нещодавно на Дніпропетровщині відбулося обмеження пересування транспорту. Це пов’язано з підвищенням температури повітря та необхідністю збереження дорожнього покриття. Як повідомляє Червоногригорівська селищна територіальна громада, за умов спеки — коли температура перевищує +28°C — діятиме заборона для великогабаритних авто в денний період: з 10:00 до 18:00.

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