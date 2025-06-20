Новый график движения транспорта в Кривом Роге введен с целью обеспечения безопасности во время выполнения работ.

Новый график движения транспорта в Кривом Роге будет действовать 21 и 22 июня 2025 в связи с выполнением ремонтных работ на проезжей части ул. Сечеславская в Покровском районе, сообщает Politeka.

Коммунальное предприятие «Криворожская теплоцентраль» будет проводить работы, требующие временного ограничения движения троллейбусов. В этот период будет приостановлено движение маршрутов №№ 3, 5, 14 и 23 на участке между остановками «9-я больница» и «КРЭС». Об этом сообщили в управлении печати горисполкома.

Троллейбусы будут работать по измененным маршрутам. В частности, троллейбус №3 будет курсировать по кольцевой схеме через пл. Кольцевая, 4-й Заречный, КРЭС, Ставки, ул. Шухевича (44 квартал) до ул. Колачевский. В обратном направлении – с депо-2 по ул. Днепровское шоссе до остановки "Ясень", а дальше - ул. Николая Свитальского до ул. Заводской.

Маршрут №23 будет работать аналогично: с пл. Кольцевая – через КРЭС и Ставки до ул. Колачевский. Со стороны пл. Защитников Украины троллейбус также будет курсировать до остановки "Ясень" и дальше по маршруту.

Новый график движения транспорта в Кривом Роге введен с целью обеспечения безопасности при выполнении работ. Городские власти просят пассажиров учитывать эти изменения при планировании поездок.

Кстати, недавно на Днепропетровщине произошло ограничение передвижения транспорта . Это связано с повышением температуры воздуха и необходимостью сохранения дорожного покрытия. Как сообщает Красногригоревская поселковая территориальная община, при жаре — когда температура превышает +28°C — будет действовать запрет для крупногабаритных авто в дневной период: с 10:00 до 18:00.

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