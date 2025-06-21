Обмеження руху транспорту у Дніпрі пов’язане з потребою модернізації важливої інфраструктури.

Обмеження руху транспорту у Дніпрі триватиме орієнтовно з 14 липня до 13 серпня, повідомляє Politeka.

Саме на цей період заплановано ремонт залізничного переїзду в районі перехрестя вулиць Злуки та Лісопаркової. Проєкт відповідного розпорядження з’явився на офіційному сайті міськради. Роботи виконуватиме компанія «Східтрансбуд».

Як зазначено в документі, на час проведення ремонту буде встановлено огорожу із сигнальним освітленням навколо зони робіт, облаштовано тимчасові дорожні знаки, а також забезпечено безпечний рух для пішоходів.

Особливу увагу планують приділити збереженню інженерних мереж, які проходять у межах ремонтної ділянки. По завершенню робіт компанія має повністю відновити асфальтне покриття та впорядкувати територію.

Наразі проєкт розпорядження ще не підписаний міським головою, тож рішення офіційно не набуло чинності. Проте мешканцям міста варто бути готовими до тимчасових змін у русі транспорту. Водіям рекомендується заздалегідь планувати альтернативні маршрути.

Обмеження руху транспорту у Дніпрі пов’язане з потребою модернізації важливої інфраструктури. Проведення своєчасного ремонту забезпечить безпечний проїзд в майбутньому та сприятиме підвищенню загальної якості дорожнього покриття в цьому районі.

Нагадаємо, нещодавно в Дніпропетровській області також запровадили обмеження пересування транспорту.

Це пов’язано з підвищенням температури повітря та необхідністю збереження дорожнього покриття. Як повідомляє Червоногригорівська селищна територіальна громада, за умов спеки — коли температура перевищує +28°C — діятиме заборона

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