Ограничение движения транспорта в Днепре связано с необходимостью модернизации важной инфраструктуры.

Ограничение движения транспорта в Днепре продлится ориентировочно с 14 июля по 13 августа, сообщает Politeka.

Именно в этот период запланирован ремонт железнодорожного переезда в районе перекрестка улиц Злуки и Лесопарковой. Проект соответствующего распоряжения появился на официальном сайте горсовета. Работы будет выполнять компания «Схидтрансстрой».

Как отмечено в документе, на время проведения ремонта будет установлено ограждение с сигнальным освещением вокруг зоны работ, обустроены временные дорожные знаки, а также обеспечено безопасное движение для пешеходов.

Особое внимание планируется уделить сохранению инженерных сетей, которые проходят в пределах ремонтного участка. После завершения работ компания должна полностью восстановить асфальтное покрытие и упорядочить территорию.

В настоящее время проект распоряжения еще не подписан городским головой, поэтому решение официально не вступило в силу. Однако жителям города следует быть готовыми к временным изменениям в движении транспорта. Водителям рекомендуется предварительно планировать альтернативные маршруты.

Ограничение движения транспорта в Днепре связано с необходимостью модернизации важной инфраструктуры. Проведение своевременного ремонта обеспечит безопасный проезд в будущем и поспособствует повышению общего качества дорожного покрытия в этом районе.

Напомним, недавно в Днепропетровской области также ввели ограничение передвижения транспорта .

Это связано с повышением температуры воздуха и необходимостью сохранения дорожного покрытия. Как сообщает Красногригорьевская поселковая территориальная община, при жаре — когда температура превышает +28°C — будет действовать запрет.

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