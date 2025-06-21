Новий графік руху транспорту у Хмельницькій області діятиме на постійній основі до ухвалення подальших рішень за результатами його ефективності.

Запроваджено новий графік руху транспорту у Хмельницькій області через Замковий міст, повідомляє Politeka.

У Кам’янці-Подільському з 20 червня набуває чинності новий графік руху транспорту у Хмельницькій області: щодня з 08:00 до 08:30 буде дозволено проїзд через Замковий міст у напрямку від Підзамче.

Таке тимчасове рішення ухвалено міською владою з метою поліпшення транспортної ситуації в години пік, особливо для мешканців села Довжок, які щоденно зіштовхуються з труднощами на шляху до центру міста.

Обмеження та зміни спрямовані на розвантаження ключових ділянок міста у ранковий час. Адже саме в цей період фіксуються найбільші затори, що створюють незручності як для приватного, так і громадського транспорту.

Нововведення дозволить значно зменшити навантаження на центральні вулиці та забезпечити швидший доступ мешканців до роботи, навчання й інших важливих об'єктів інфраструктури.

Міська влада звертається до водіїв з проханням враховувати зміни при плануванні щоденних маршрутів, бути уважними та дотримуватися правил дорожнього руху під час проїзду через міст. Такий новий графік діятиме на постійній основі до ухвалення подальших рішень за результатами його ефективності.

Запроваджене нововведення – приклад адаптації міської інфраструктури до реальних потреб жителів та спроба оперативного реагування на проблеми трафіку.

До слова, обмеження пересування транспорту відбулося також в Дніпропетровській області.

Це пов’язано з підвищенням температури повітря та необхідністю збереження дорожнього покриття. Як повідомляє Червоногригорівська селищна територіальна громада, за умов спеки — коли температура перевищує +28°C — діятиме заборона для великогабаритних авто в денний період: з 10:00 до 18:00.

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