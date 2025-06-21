Новый график движения транспорта в Хмельницкой области будет действовать на постоянной основе для принятия дальнейших решений по результатам его эффективности.

Введен новый график движения транспорта в Хмельницкой области через Замковый мост, сообщает Politeka.

В Каменце-Подольском с 20 июня вступают в силу новый график движения транспорта в Хмельницкой области: ежедневно с 08:00 до 08:30 будет разрешен проезд через Замковый мост в направлении Пидзамче.

Такое временное решение принято городскими властями с целью улучшения транспортной ситуации в часы пик, особенно для жителей села Довжок, которые ежедневно сталкиваются с трудностями на пути в центр города.

Ограничения и изменения направлены на выгрузку ключевых участков города в утреннее время. Ведь именно в этот период фиксируются самые большие пробки, создающие неудобства как для частного, так и общественного транспорта.

Нововведение позволит значительно снизить нагрузку на центральные улицы и обеспечить более быстрый доступ жителей к работе, обучению и другим важным объектам инфраструктуры.

Городские власти обращаются к водителям с просьбой учитывать изменения при планировании ежедневных маршрутов, быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения во время проезда через мост. Такой новый график будет действовать на постоянной основе для принятия дальнейших решений по результатам его эффективности.

Введенное нововведение – пример адаптации городской инфраструктуры к реальным потребностям жителей и попытка оперативного реагирования на проблемы трафика.

Кстати, ограничение передвижения транспорта произошло также в Днепропетровской области.

Это связано с повышением температуры воздуха и необходимостью сохранения дорожного покрытия. Как сообщает Красногригоревская поселковая территориальная община, при жаре — когда температура превышает +28°C — будет действовать запрет для крупногабаритных авто в дневной период: с 10:00 до 18:00.

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