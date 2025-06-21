Введен новый график движения транспорта в Хмельницкой области через Замковый мост, сообщает Politeka.
В Каменце-Подольском с 20 июня вступают в силу новый график движения транспорта в Хмельницкой области: ежедневно с 08:00 до 08:30 будет разрешен проезд через Замковый мост в направлении Пидзамче.
Такое временное решение принято городскими властями с целью улучшения транспортной ситуации в часы пик, особенно для жителей села Довжок, которые ежедневно сталкиваются с трудностями на пути в центр города.
Ограничения и изменения направлены на выгрузку ключевых участков города в утреннее время. Ведь именно в этот период фиксируются самые большие пробки, создающие неудобства как для частного, так и общественного транспорта.
Нововведение позволит значительно снизить нагрузку на центральные улицы и обеспечить более быстрый доступ жителей к работе, обучению и другим важным объектам инфраструктуры.
Городские власти обращаются к водителям с просьбой учитывать изменения при планировании ежедневных маршрутов, быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения во время проезда через мост. Такой новый график будет действовать на постоянной основе для принятия дальнейших решений по результатам его эффективности.
Введенное нововведение – пример адаптации городской инфраструктуры к реальным потребностям жителей и попытка оперативного реагирования на проблемы трафика.
Кстати, ограничение передвижения транспорта произошло также в Днепропетровской области.
Это связано с повышением температуры воздуха и необходимостью сохранения дорожного покрытия. Как сообщает Красногригоревская поселковая территориальная община, при жаре — когда температура превышает +28°C — будет действовать запрет для крупногабаритных авто в дневной период: с 10:00 до 18:00.
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