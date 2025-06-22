Слідкуйте за оновленнями щодо графіків відключення світла на тиждень 23-29 червня у Дніпропетровській області у вашому районі.

Українцям пповідомляють про графіки відключення світла на тиждень 23-29 червня у Дніпропетровській області, передає Politeka.

Це торкнеться міст Дніпро, Павлоград, Вільногірськ, Кривий Ріг та низки селищ і сіл області. Це пов’язано з проведенням необхідних технічних робіт на електромережах, які триватимуть здебільшого з 08:00 до 18:00, а в деяких районах – до 20:00.

Зокрема, у м. Дніпро 23-го світла не буде за адресами: вул. Автотранспортна, Автобуду, Академіка Янгеля, Софіївська, пр-т Богдана Хмельницького, вул. Краснопільська та інші. Наступного дня, 24 червня, ситуація торкнеться вулиць Аеродром, Аеропорт, Будівельників, Веселки, Дорога, Смарагдовий провулок та інших.

25 та 26 числа також заплановані вимкнення на різних вулицях міста.

У Павлограді світла не буде 23 та 24 числа на вулицях Героїв України, Дмитра Бочарникова, Заводська та Кільцева. У Вільногірську 26 червня постачання не буде на вул. Центральна. У Кам’янському районі с. Дніпровське також відключать електроенергію з 23 по 26-те.

Кривий Ріг та прилеглі села зазнають відключень у цей період за детально зазначеними адресами: вул. Жовтонога, Заводська, Горіхова, Богуна, Павла Проценка, Будівельна, Веселкова, Енергетична, Новорічна, Переможців, Ялинкова, Садова та інші.

Звертаємо увагу, що всі введення графіків спрямоване на підвищення якості електропостачання та безпеки мереж. Рекомендуємо завчасно зробити необхідні запаси електроенергії та бути готовими до тимчасових незручностей.

Будьте уважні та слідкуйте за оновленнями щодо графіків відключення світла на тиждень 23-29 червня у Дніпропетровській області у вашому районі.

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