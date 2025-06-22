Следите за обновлением по графикам отключения света на неделю 23-29 июня в Днепропетровской области в вашем районе.

Украинцам сообщается о графиках отключения света на неделю 23-29 июня в Днепропетровской области, передает Politeka.

Это коснется городов Днепр, Павлоград, Вольногорск, Кривой Рог и ряда поселков и сел области. Это связано с проведением необходимых технических работ на электросетях, которые будут продолжаться в основном с 08:00 до 18:00, а в некоторых районах – до 20:00.

В частности, в г. Днепр 23-го света не будет по адресу ул. Автотранспортная, Академика Янгеля, Автостроя, Софиевская, пр-т Богдана Хмельницкого, ул. Краснопольская и другие. На следующий день, 24 июня, ситуация затронет улицы Аэродром, Аэропорт, Строителей, Радуги, Дорога, Изумрудный переулок и другие.

25 и 26 числа также запланированы отключения на разных улицах города.

В Павлограде света не будет 23 и 24 числа на улицах Героев Украины, Дмитрия Бочарникова, Заводской и Кольцевой. В Вольногорске 26 июня поставки не будут на ул. Центральная. В Каменском районе с. Днепровское также отключат электроэнергию с 23 по 26-е.

Кривой Рог и близлежащие села испытывают отключения в этот период по подробно указанным адресам: ул. Жовтонога, Заводская, Орехова, Богуна, Павла Проценко, Строительная, Радужная, Энергетическая, Новогодняя, ​​Победителей, Елочная, Садовая и другие.

Обращаем внимание, что все вводы графиков направлены на повышение качества электроснабжения и безопасности сетей. Рекомендуем заблаговременно сделать необходимые запасы электроэнергии и готовы к временным неудобствам.

Будьте внимательны и следите за обновлением графиков отключения света на неделю 23-29 июня в Днепропетровской области в вашем районе.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ: в Днепропетровской области можно подать заявку на выплату, куда обращаться.

Також Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепре: где украинцы могут найти поддержку.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ в Днепропетровской области: началась запись на выдачу новой помощи.