Графіки відключення світла на тиждень 23-29 червня у Запорізькій області є необхідними для забезпечення безпеки та надійності мережі.

У зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт на електрообладнанні, мешканців низки попереджають про графіки відключення світла на тиждень 23-29 червня у Запорізькій області, передає Politeka.

24 числа 2025 року (09:00–17:00)

село Нижня Хортиця — повний перелік вулиць та будинків із зворотнім порядком чисел (подається на запит через великий обсяг)

Розумівка, вул. Щаслива: 85

селище Балабине — повний перелік вулиць і будинків із зворотнім порядком чисел

25-го (09:00–17:00)

село Привільне, вул. Привільна: 31, 30, 28а, 28, 27, 16, 12, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

Придніпровське, вул. Набережна: 44а, 44, 43, 40а, 40, 37, 35, 33, 32, 30, 27, 18а, 17, 16, 14а, 14, 10, 7а, 3а

Широке, вул. Завалішина: 50, 33, 31, 20, 13, 7, 2-7; вул. Садова: 71, 69, 59

26-го (09:00–17:00)

село Долинське, вул. Центральна: 87, 85, 81, 79, 75, 73, 71, 65, 63, 61, 57, 55, 53, 51, 49, 47, 45а, 47, 44, 42, 40, 62/2, 62/1, 62, 58, 56, 54, 52, 50, 48, 46

с. Нижня Хортиця — детальний перелік вулиць і будинків із зворотнім порядком чисел (буде надано за запитом через великий обсяг)

с. Розумівка, вул. Щаслива: 85

27-го (09:00–16:00)

село Августинівка, вул. Молодіжна: 65, 56, 55, 53, 52, 51, 49, 47, 47, 45, 38, 37

с. Бабурка, вул. Нова: 29, 6, 4; вул. Підгірна: 7, 5, 3, 2а, 2, 1

с. Наталівка, вул. Шкільна: 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1; вул. Українська: 39, 35, 31, 29, 25, 23, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1

Графіки відключення світла на тиждень 23-29 червня у Запорізькій області є необхідними для забезпечення безпеки та надійності мережі. Жителів просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

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