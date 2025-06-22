Графики отключения света на неделю 23-29 июня в Запорожской области необходимы для обеспечения безопасности и надежности сети.

В связи с проведением плановых ремонтных работ на электрооборудовании жителей ряда предупреждают о графиках отключения света на неделю 23-29 июня в Запорожской области, передает Politeka.

24 числа 2025 года (09:00–17:00)

село Нижняя Хортица — полный перечень улиц и домов с обратным порядком чисел (подается по запросу из-за большого объема)

Умивка, ул. Счастливая: 85

поселок Балабино — полный перечень улиц и домов с обратным порядком чисел

25-е ​​(09:00–17:00)

село Привольное, ул. Привольная: 31, 30, 28а, 28, 27, 16, 12, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

Приднепровское, ул. Набережная: 44а, 44, 43, 40а, 40, 37, 35, 33, 32, 30, 27, 18а, 17, 16, 14а, 14, 10, 7а, 3а

Широкое, ул. Завалишина: 50, 33, 31, 20, 13, 7, 2-7; ул. Садовая: 71, 69, 59

26-е (09:00–17:00)

село Долинское, ул. Центральная: 87, 85, 81, 79, 75, 73, 71, 65, 63, 61, 57, 55, 53, 51, 49, 47, 45а, 47, 44, 42, 40, 62/2, 62 52, 50, 48, 46

с. Нижняя Хортица — подробный перечень улиц и домов с обратным порядком чисел (будет предоставлен по запросу из-за большого объема)

с. Умивка, ул. Счастливая: 85

27-е (09:00–16:00)

село Августиновка, ул. Молодежная: 65, 56, 55, 53, 52, 51, 49, 47, 47, 45, 38, 37

с. Бабурка, ул. Новая: 29, 6, 4; ул. Подгорная: 7, 5, 3, 2а, 2, 1

с. Натальивка, ул. Школьное: 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1; ул. Русский: 39, 35, 31, 29, 25, 23, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1

Графики отключения света на неделю 23-29 июня в Запорожской области необходимы для обеспечения безопасности и надежности сети.

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