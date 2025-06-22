Місцевим мешканцям варто бути готовими до графіка відключення води на тиждень з 23 до 29 червня у Миколаївській області.

Графік відключення води на тиждень з 23 до 29 червня у Миколаївській області передбачає проблеми з постачанням в Південноукраїнську, повідомляє Politeka.

Все через серйозний брак фахівців на комунальному підприємстві, викликаний мобілізацією. Тож ремонти мереж і заміна обладнання затягуються, а відновлення гарячого водопостачання прогнозують не раніше серпня.

Тож графік відключення води на тиждень з 23 до 29 червня у Миколаївській області не обмежується лише вказаним періодом. Через дефіцит кадрів і необхідність масштабних ремонтних робіт жителям Південноукраїнська доведеться деякий час обходитися без гарячого душу.

Ситуація ускладнилася через три пориви на магістральних мережах, що йдуть з атомної станції до міста. Для їх усунення потрібно замінити дванадцять засувок, а виконати це стає дедалі складніше, адже кількість спеціалістів, здатних працювати, значно зменшилася.

Начальник служби експлуатації устаткування та інженерних мереж комунального підприємства Володимир Протас розповідає, що наразі укомплектувати змінні бригади можливо лише наполовину.

Із десяти потрібних слюсарів є тільки п’ять, а загальна кількість робітників зменшилась із тридцяти до десяти. Це дуже впливає на темпи виконання робіт. Та навіть серед наявних співробітників є пенсіонери, яких змушені залучати, щоб хоч якось закрити вакансії.

Водночас підприємство не припиняє підготовку до нового опалювального сезону. За словами Володимира Протаса, усі планові ремонти повинні бути завершені до 31 липня. У них задіяні необхідна техніка та матеріали.

Графік відключення води на тиждень з 23 до 29 червня у Миколаївській області свідчить про серйозні проблеми у сфері надання ЖКТ.

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