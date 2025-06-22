Местным жителям следует быть готовыми к графику отключения воды на неделю с 23 по 29 июня в Николаевской области.

График отключения воды на неделю с 23 по 29 июня в Николаевской области предусматривает проблемы со снабжением в Южноукраинске, сообщает Politeka.

Все из-за серьезной нехватки специалистов на коммунальном предприятии, вызванной мобилизацией. Поэтому ремонт сетей и замена оборудования затягиваются, а возобновление горячего водоснабжения прогнозируют не раньше августа.

Так что график отключения воды на неделю с 23 по 29 июня в Николаевской области не ограничивается лишь указанным периодом. Из-за дефицита кадров и необходимости масштабных ремонтных работ жителям Южноукраинска придется некоторое время обходиться без горячего душа.

Ситуация осложнилась из-за трех порывов на магистральных сетях, идущих с атомной станции в город. Для их устранения нужно заменить двенадцать задвижек, а сделать это становится все сложнее, ведь количество специалистов, способных работать, значительно уменьшилось.

Начальник службы эксплуатации оборудования и инженерных сетей коммунального предприятия Владимир Протас рассказывает, что укомплектовать сменные бригады можно только наполовину.

Из десяти нужных слесарей только пять, а общее количество рабочих уменьшилось с тридцати до десяти. Это оказывает большое влияние на темпы выполнения работ. И даже среди имеющихся сотрудников есть пенсионеры, которых вынуждены привлекать, чтобы хоть как-то закрыть вакансии.

В то же время, предприятие не прекращает подготовку к новому отопительному сезону. По словам Владимира Протаса, все плановые ремонты должны быть завершены до 31 июля. В них задействованы необходимая техника и материалы.

График отключения воды на неделю с 23 по 29 июня в Николаевской области свидетельствует о серьезных проблемах в сфере предоставления ЖКТ.

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