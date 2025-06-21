У Львівській області оприлюднили новий графік поїздів, тож розповідаємо про це детальніше, щоб пасажири могли уникнути непорозумінь.

Новий графік поїздів у Львівській області почне діяти вже з 23 червня, і це пов'язано з плановими ремонтними роботами на залізничних коліях, повідомляє Politeka.

У пресслужбі "Укрзалізниці" попереджають пасажирів, що впродовж кількох днів частина пасажирських складів курсуватиме за іншим маршрутом і у новий час.

Починаючи з 23 червня і до 26-го включно, новий графік поїздів у Львівській області передбачає зміну часу відправлення та прибуття на маршрутах через станції Підбірці, Дубляни та Підзамче. Такі тимчасові заходи потрібні для безпечного проведення технічного обслуговування інфраструктури.

І хоча нововведення триватимуть лише кілька днів, пасажирам варто звернути увагу, щоб не опинитися у неприємній ситуації через неактуальний розклад.

Наприклад, № 6051, який курсує зі Стоянова до Львова, виїжджатиме раніше на пів години. Замість звичних 04:40 він рушатиме вже о 04:08. Аналогічно, № 6053 зі Сокаля відправлятиметься майже на годину раніше, ніж за попереднім розкладом.

А от вечірні рейси зі Львова також трохи зсунуться.Такі зміни хоч і тимчасові, але можуть серйозно вплинути на плани тих, хто щодня користується цими напрямками. У компанії наголошують, що новий графік поїздів у Львівській області діятиме виключно на час ремонтних робіт.

Після завершення усіх технічних заходів рух відновиться у звичному режимі. "Укрзалізниця" просить поставитися до змін із розумінням, адже підтримка інфраструктури у належному стані важлива для безпеки і комфорту.

Щоб уникнути плутанини, компанія рекомендує перед кожною поїздкою звіряти час відправлення на офіційному сайті або у мобільному застосунку.

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