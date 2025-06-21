Во Львовской области обнародовали новый график поездов, так что рассказываем об этом подробнее, чтобы пассажиры могли избежать недоразумений.

Новый график поездов во Львовской области начнет действовать с 23 июня, и это связано с плановыми ремонтными работами на железнодорожных путях, сообщает Politeka.

В пресс-службе "Укрзализныци" предупреждают пассажиров, что в течение нескольких дней часть пасажирских составов будет курсировать по другому маршруту и ​​в новое время.

Начиная с 23 июня и до 26-го, новый график поездов во Львовской области предусматривает изменение времени отправления и прибытия на маршрутах через станции Подборцы, Дубляны и Подзамче. Такие временные мероприятия нужны для безопасного проведения технического обслуживания инфраструктуры.

И хотя изменения продлятся всего несколько дней, пассажирам следует обратить внимание, чтобы не оказаться в неприятной ситуации из-за неактуального расписания.

Например, №6051, курсирующий из Стоянова во Львов, будет выезжать раньше на пол часа. Вместо привычных 04:40 он будет двигаться уже в 04:08. Аналогично, № 6053 из Сокаля будет отправляться почти на час раньше, чем по предварительному расписанию.

А вот вечерние рейсы из Львова тоже немного сдвинутся. Такие нововведения хоть и временные, но могут серьезно повлиять на планы тех, кто каждый день пользуется этими направлениями. В компании отмечают, что новый график поездов во Львовской области будет действовать исключительно на время ремонтных работ.

После завершения всех технических мероприятий движение возобновится в обычном режиме. "Укрзализныця" просит отнестись к изменениям с пониманием, ведь поддержка инфраструктуры в надлежащем состоянии важна для безопасности и комфорта.

Чтобы избежать путаницы, компания рекомендует перед каждой поездкой сверять время отправки на официальном сайте или в мобильном приложении.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Удорожание проезда: в каких городах Украины люди вынуждены платить больше.

Как сообщала Politeka, Новый график движения транспорта в Кривом Роге: кого коснутся изменения