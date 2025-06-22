Графік відключення води на тиждень з 23 до 29 червня уже офіційно оприлюднений, і тепер відомо, які саме адреси потрапили під заплановані роботи, повідомляє Politeka.

Обмеження торкнуться як Харківщини, так і Вінниччини, де гарячого водопостачання тимчасово не буде через ремонт і профілактику систем теплопостачання.

Графік відключення води на тиждень з 23 до 29 червня у Харкові охоплює низку будинків, де тепловики проводять як планові, так і аварійні заходи. Зокрема, на Владислава Зубенка, у будинку 17-А, обмеження триватиме до кінця місяця.

На Нескорених, 60 ситуація аналогічна — гарячого водопостачання не буде через пошкодження у під'їзді №7. Під тимчасові незручності потрапили і мешканці проспекту Перемоги, 68-Г та Людвіга Свободи, 50-В. Тут обмеження пов'язане з дефектами у теплопункті, і ліквідувати їх обіцяють до 25 числа.

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Крім того, на Академіка Павлова, 140 ремонтники взялися за усунення аварій на внутрішній системі, що торкнулося одразу кількох десятків квартир. І ще один великий об’єкт — будинок 126-А на проспекті Тракторобудівників. Там роботи ведуться в шостому під’їзді.

У кожному з цих випадків графік відключення води на тиждень з 23 до 29 червня передбачає, що гарячого душу не буде щонайменше до останнього дня місяця.

На Вінничині ситуація схожа, але більш масштабна: комунальне підприємство «Вінницяміськтеплоенерго» традиційно у літні місяці запускає активну фазу підготовки до зими. І саме тому тимчасові незручності термітимуть мешканці цілих кварталів.

На вулиці М. Кошки, 12/2, до прикладу, ремонти тривають ще з квітня і завершаться лише наприкінці серпня. Ця котельня обслуговує цілий масив житлових будинків, серед яких об’єкти на вулицях Зодчих, Кн. Коріатовичів.

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