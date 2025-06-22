График отключения воды на неделю с 23 по 29 июня уже официально обнародован, и теперь известно, какие именно адреса попали под запланированные работы, сообщает Politeka.

Ограничения коснутся как Харьковщины, так и Винницкой области, где горячего водоснабжения временно не будет из-за ремонта и профилактики систем теплоснабжения.

График отключения воды на неделю с 23 по 29 июня в Харькове охватывает ряд домов, где тепловики проводят как плановые, так и аварийные мероприятия. В частности, на Владислава Зубенко, в доме 17-А, ограничение продлится до конца месяца.

На Непокоренных, 60 ситуация аналогичная — горячее водоснабжение не будет из-за повреждений в подъезде №7. Во временные неудобства попали и жители проспекта Победы, 68-Г и Людвига Свободы, 50-В. Здесь ограничение связано с дефектами в теплопункте и ликвидировать их обещают до 25 числа.

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Кроме того, на Академика Павлова, 140 ремонтников взялись за устранение аварий на внутренней системе, что коснулось сразу нескольких десятков квартир. И еще один крупный объект – дом 126-А на проспекте Тракторостроителей. Там ведутся работы в шестом подъезде.

В каждом из этих случаев график отключения воды на неделю с 23 по 29 июня предполагает, что горячего душа не будет по меньшей мере до последнего дня месяца.

В Винницкой области ситуация похожая, но более масштабная: коммунальное предприятие «Винницагортеплоэнерго» традиционно в летние месяцы запускает активную фазу подготовки к зиме. И именно поэтому временные неудобства будут испытывать жители целых кварталов.

На улице М. Кошки, 12/2, например, ремонты продолжаются еще с апреля и завершатся только в конце августа. Эта котельная обслуживает целый массив жилых домов, среди которых объекты на улицах Зодчих, Кн. Кориатович.

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