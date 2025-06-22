Дефіцит продуктів в Миколаєві відчувається дедалі гостріше, адже звичні яблука стали справжньою розкішшю, повідомляє Politeka.

Ціни на них злетіли втричі, а доступність значно знизилась.

Українські споживачі зіткнулись із ситуацією, коли вартість звичних яблук перевищила навіть ціну бананів. Середня ціна цього фрукта наразі становить 85,20 грн за кілограм, тоді як торік у червні вона ледь перевищувала 28 грн.

Про це повідомляє "Hromadske" з посиланням на аналітиків аграрного ринку. Як зазначають експерти, причини такого зростання — критичне скорочення обсягів вітчизняного виробництва, старіння садів, зменшення площ під новими насадженнями та масове переорієнтування на імпорт. В результаті внутрішній ринок майже повністю заповнили товари з Польщі, які замістили українську продукцію.

За словами аналітика EastFruit Weekly Ukraine Олександра Хорєва, ситуація близька до критичної: на полицях супермаркетів майже не залишилося українських яблук, що змушує покупців або відмовлятися від продукту, або платити втричі дорожче. Імпортна альтернатива — банани — тепер виглядає доступнішою: 74,15 грн за кілограм проти 85 грн за яблука.

Дефіцит продуктів в Миколаєві, зокрема фруктів, уже впливає на купівельну поведінку: споживачі зменшують обсяги придбання або переходять на дешевші замінники. Якщо тенденція збережеться, українські товари можуть остаточно зникнути з масового вжитку, перетворившись на преміальний товар, недоступний для більшості родин.

Якщо не вжити системних заходів підтримки садівництва, проблема, нестача може лише загостритись уже наступного сезону.

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