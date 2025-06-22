Дефицит продуктов в Николаеве, в частности, фруктов, уже влияет на покупательное поведение.

Дефицит продуктов в Николаеве ощущается все острее, ведь привычные яблоки стали настоящей роскошью, сообщает Politeka.

Цены на них взлетели втрое, а доступность значительно снизилась.

Украинские потребители столкнулись с ситуацией, когда стоимость привычных яблок превысила даже цену бананов. Средняя цена этого фрукта составляет 85,20 грн за килограмм, тогда как в июне прошлого года она едва превышала 28 грн.

Об этом сообщает "Hromadske" со ссылкой на аналитиков аграрного рынка. Как отмечают эксперты, причины такого роста – критическое сокращение объемов отечественного производства, старение садов, уменьшение площадей под новыми насаждениями и массовая переориентация на импорт. В результате внутренний рынок почти полностью заполнили товары из Польши, заместившие украинскую продукцию.

По словам аналитика EastFruit Weekly Ukraine Александра Хорева, ситуация близка к критической: на полках супермаркетов почти не осталось украинских яблок, что заставляет покупателей либо отказываться от продукта, либо платить втрое дороже. Импортная альтернатива — бананы — выглядит более доступной: 74,15 грн за килограмм против 85 грн за яблоки.

Дефицит продуктов в Николаеве, в частности фруктов, уже влияет на покупательное поведение: потребители уменьшают объемы приобретения или переходят на более дешевые заменители.

Если не принять системные меры поддержки садоводства, проблема, недостаток может только обостриться уже в следующем сезоне.

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