Є і державні, і волонтерські організації, які можуть допомогти внутрішньо переміщеним особам знайти безкоштовне житло в Полтаві та області.

Як для рля родин, так і окремих ВПО у Полтаві можна знайти безкоштовні кімнати, квартири чи будинки, повідомляє Politeka.

Перше, що варто зробити переселенцям при пошуках житла в регіоні, – це звернутися на державну гарячу лінію за номером телефону. Номери різні для облцентру та для інших населених пунктів області (дивитися нижче). Спеціалісти, які займаються координуванням поселення ВПО, мають пояснити, які є варіанти та що робити далі.

Крім того, у Telegram є канал "Допомога з житлом Полтава", сворений для підтримки людей, які опинилися в скрутній життєвій ситуації, пише Politeka.

На безкоштовне житло можуть претендувати внутрішньо переміщені особи в територій, які тимчасово окуповані або де велися чи ведуться активні бойові дії, а також ті, житло яких було пошкоджене або зруйноване.

Раніше стало відомо, що в Полтаві планується будібництво швидко розбірного багатоквартирного будинку для тимчасового проживання ВПО за адресою вулиця Пушкарівська, 28. Також планується зведення ще двох подібних обʼєктів соціального житла по вулиці Остапа Вишні та в мікрорайоні Монастирська Гора.

Також на різних платформах, зокрема OLX є чимало оголошень від людей, які готові безкоштовно надати в користування переселенцям свої будинки чи квартири.

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