У Полтавській області спостерігається помітне подорожчання продуктів бакалійної групи у червні 2025 року, повідомляє Politeka.

За даними порталу Мінфін та місцевих супермаркетів, ціни на популярні товари – вермішель, макарони, олію та цукор – зросли в середньому на 1-3 гривні за останній місяць.

Зокрема, вермішель коротка (1 кг) в мережі Novus нині коштує 34,49 грн, що на 0,50 більше, ніж у травні (34,17). Аналогічна тенденція спостерігається і на ринку макаронів пір’я: середня вартість піднялася з 35,24 у травні до 38,20 у червні. У супермаркетах Auchan макарони продають за 41,90, у Novus – 34,49.

Рафінована олія «Олейна» (850 мл) також подорожчала: середня вартість по магазинах зросла з 80,65 гривень у травні до 82,00 грн у червні. У Auchan її вартість становить 83,10, у Megamarket – 81,40. Що стосується цукру кристалічного, середня ціна піднялася з 33,52 грн до 34,02 за кілограм. У мережі Auchan та Metro цукор коштує близько 32,90 грн, а у Megamarket — 37,30.

За даними місцевої мережі «Сільпо» в Полтавській області, вермішель La Pasta (400 г) продається за 46,89 гривень, соняшникова олія «Щедрий Дар» (500 мл) – 54,99, а цукор «Ситий двір» (1 кг) – 41,89. Ціни в цій мережі значно вищі за середні по країні, що відображає регіональні особливості ринку.

Подорожчання продуктів у Полтавській області у червні 2025 року є частиною загального тренду зростання цін на бакалійні товари в Україні. Споживачам варто враховувати регіональні відмінності та планувати покупки з урахуванням цих змін.