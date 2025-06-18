В Полтавской области наблюдается заметное подорожание продуктов бакалейной группы в июне 2025 года, сообщает Politeka.

По данным портала Минфин и местных супермаркетов, цены на популярные товары – вермишель, макароны, растительное масло и сахар – выросли в среднем на 1-3 гривны за последний месяц.

В частности, вермишель короткая (1 кг) в сети Novus сейчас стоит 34,49 грн, что на 0,50 больше, чем в мае (34,17). Аналогичная тенденция наблюдается и на рынке макаронных перьев: средняя стоимость поднялась с 35,24 в мае до 38,20 в июне. В супермаркетах Auchan макароны продают за 41,90, в Novus – 34,49.

Рафинированное масло "Олейна" (850 мл) также подорожало: средняя стоимость по магазинам выросла с 80,65 гривен в мае до 82,00 грн в июне. У Auchan ее стоимость составляет 83,10, у Megamarket – 81,40. Что касается кристаллического сахара, средняя цена поднялась с 33,52 грн до 34,02 за килограмм. В сети Auchan и Metro сахар стоит около 32,90 грн, а в Megamarket – 37,30.

По данным местной сети " Сильпо " в Полтавской области, вермишель La Pasta (400 г) продается за 46,89 гривен, подсолнечное масло "Щедрый Дар" (500 мл) - 54,99, а сахар "Сытый двор" (1 кг) - 41,89. Цены в этой сети значительно выше средних по стране, что отражает региональные особенности рынка.

Подорожание продуктов в Полтавской области в июне 2025 является частью общего тренда роста цен на бакалейные товары в Украине. Поэтому украинским потребителям следует учитывать региональные отличия и планировать покупки с учетом этих изменений.