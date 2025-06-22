Есть и государственные, и волонтерские организации, которые могут помочь внутренне перемещенным лицам найти бесплатное жилье в Полтаве и области.

Как для семей, так и отдельных ВПЛ в Полтаве можно найти бесплатные комнаты, квартиры или дома, сообщает Politeka.

Первое, что следует сделать переселенцам при поисках жилья в регионе, – это обратиться на государственную горячую линию по телефону. Номера разные для облцентра и других населенных пунктов области (смотреть ниже). Специалисты, занимающиеся координированием поселения ВПЛ, должны объяснить, какие варианты есть и что делать дальше.

Кроме того, в Telegram есть канал "Помощь с жильем Полтава", созданный для поддержки людей, оказавшихся в затруднительной жизненной ситуации, пишет Politeka.

На бесплатное жилье могут претендовать внутренне перемещенные лица с территорий, которые временно оккупированы или где велись или ведутся активные боевые действия, а также жилье которых было повреждено или разрушено.

Ранее стало известно, что в Полтаве планируется строительство быстро разборного многоквартирного дома для временного проживания ВПЛ по адресу улица Пушкаревская, 28. Также планируется строительство еще двух подобных объектов социального жилья по улице Остапа Вишни и в микрорайоне Монастырская Гора.

Также на разных платформах, в частности OLX, есть немало объявлений от людей, которые готовы бесплатно предоставить в пользование переселенцам свои дома или квартиры.

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