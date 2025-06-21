Дефіцит продуктів у Сумській області може виявитися особливо відчутним для малозабезпечених верств населення.

Дефіцит продуктів у Сумській області може стати серйозним викликом для місцевих споживачів у найближчі місяці, особливо на тлі загальнодержавних тенденцій скорочення врожаю фруктів, повідомляє Politeka.

Експерти попереджають: через несприятливі погодні умови в Україні очікується суттєве зменшення пропозиції сезонних фруктів, зокрема черешні, абрикосів і персиків.

Весняні заморозки вдарили по плодових деревах у ключових регіонах вирощування, включно з північними та центральними областями. Це призвело до втрати значної частини врожаю ще на етапі цвітіння. Логістичні труднощі й обмеження імпорту додатково ускладнили ситуацію: постачання з-за кордону стало нестабільним, а витрати на транспортування — вищими.

Окрім цього, вартість добрив, пального та засобів захисту рослин зросла, що збільшило собівартість вирощування фруктів. За оцінками ринку, вже найближчим часом ціни на свіжі фрукти можуть зрости на 30-50% у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року. Це особливо болісно вдарить по споживачах у регіонах, де пропозиція і так була обмеженою.

Дефіцит продуктів у Сумській області може виявитися особливо відчутним для малозабезпечених верств населення.

Фахівці радять звертати увагу на заморожену або консервовану продукцію як більш доступну альтернативу. Ситуацію ускладнює також зростання цін на овочі. Наприклад, ціни на картоплю нового врожаю вже піднялися на 13% лише за тиждень, і це зростання продовжиться, поки не стабілізується пропозиція.

Така ситуація може змінити харчові звички місцевих жителів уже цього літа.

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