Дефицит продуктов в Сумской области может оказаться особенно ощутимым для малообеспеченных слоев населения.

Дефицит продуктов в Сумской области может стать серьезным вызовом местным потребителям в ближайшие месяцы, особенно на фоне общегосударственных тенденций сокращения урожая фруктов, сообщает Politeka.

Эксперты предупреждают: из-за неблагоприятных погодных условий в Украине ожидается существенное уменьшение предложения сезонных фруктов, в частности черешни, абрикосов и персиков.

Весенние заморозки ударили по плодовым деревьям в ключевых регионах выращивания, включая северные и центральные области. Это привело к потере большого числа урожая еще на этапе цветения. Логистические трудности и ограничения импорта дополнительно усложнили ситуацию: поставки из-за границы стали нестабильными, а затраты на транспортировку — выше.

Кроме того, стоимость удобрений, горючего и средств защиты растений возросла, что увеличило себестоимость выращивания фруктов. По оценкам рынка, в ближайшее время цены на свежие фрукты могут вырасти на 30-50% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Это особенно болезненно ударит по потребителям в регионах, где предложение и так было ограничено.

Дефицит продуктов в Сумской области может оказаться особенно ощутимым для малообеспеченных слоев населения.

Специалисты советуют обращать внимание на замороженную или консервированную продукцию как более доступную альтернативу. Ситуацию осложняет рост цен на овощи. К примеру, цены на картофель нового урожая уже поднялись на 13% всего за неделю, и этот рост продолжится, пока не стабилизируется предложение.

Такая ситуация может изменить пищевые привычки местных жителей уже этим летом.

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