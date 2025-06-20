Дефіцит продуктів у Харкові може розпочатися саме з цього товару, який із традиційного смаколика перетворюється на делікатес.

Дефіцит продуктів у Харкові може посилитися вже восени, і експерти попереджають про критичне зменшення врожаю меду у 2025 році, попереджає Politeka.

Через аномальні погодні умови та масову загибель бджіл, виробництво в Україні скоротиться щонайменше втричі. У коментарі українським ЗМІ засновник «Пасіки 21» Сергій Шаронін назвав ситуацію катастрофічною для всього ринку, а особливо — для регіонів, які активно споживають натуральний продукт.

У Східній Україні, включно з Харківською областю, вже фіксується менша пропозиція, зокрема акацієвого. Весна 2025 року виявилася особливо несприятливою: затяжні дощі, заморозки та зниження температури припали на період цвітіння акації — ключової культури для першого збору нектару.

За словами Шароніна, погодні аномалії «вимили» врожай. Навіть другий медозбір — з соняшника — перебуває під загрозою через посуху, яка охопила центр і південь країни.

Не краща ситуація в Європі та США: бджолярі звітують про масову загибель комах від хімікатів, нестачу кормової бази та зміни клімату. У таких умовах ціна на якісний товар вже найближчими місяцями може зрости на 40–60%.

Особливо подорожчає органічний продукт, який і так займає вузький сегмент ринку. Через обмеженість внутрішнього виробництва може активізуватися імпорт з Азії, однак якість такого меду часто не відповідає очікуванням споживачів.

Експерти наголошують: меду буде мало, і українцям варто готуватись до високих цін вже восени.

Отже, дефіцит продуктів у Харкові може розпочатися саме з меду, який із традиційного смаколика перетворюється на делікатес за високою ціною.

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