Дефицит продуктов в Харькове может начаться именно с этого товара, который из традиционной вкусности превращается в деликатес.

Дефицит продуктов в Харькове может усилиться уже осенью и эксперты предупреждают о критическом уменьшении урожая меда в 2025 году, предупреждает Politeka.

Из-за аномальных погодных условий и массовой гибели пчел, производство в Украине сократится по меньшей мере в три раза. В комментарии украинским СМИ основатель «Пасеки 21» Сергей Шаронин назвал ситуацию катастрофической для всего рынка, а особенно для регионов, активно потребляющих натуральный продукт.

В Восточной Украине, включая Харьковскую область, уже фиксируется меньшее предложение, в частности акациевого. Весна 2025 года оказалась особенно неблагоприятной: затяжные дожди, заморозки и понижение температуры пришлись на период цветения акации — ключевой культуры для первого сбора нектара.

По словам Шаронина, погодные аномалии вымыли урожай. Даже второй медосбор — с подсолнечника — находится под угрозой из-за засухи, охватившей центр и юг страны.

Не лучше ситуация в Европе и США: пчеловоды отчитываются о массовой гибели насекомых от химикатов, нехватке кормовой базы и изменениях климата. В таких условиях цена на качественный товар уже в ближайшие месяцы может вырасти на 40–60%.

Особо подорожает органический продукт, который и так занимает узкий сегмент рынка. Из-за ограниченности внутреннего производства может активизироваться импорт из Азии, но качество такового меда частенько не соответствует ожиданиям потребителей.

Эксперты отмечают: меда будет мало, и украинцам стоит готовиться к высоким ценам уже осенью.

Следовательно, дефицит продуктов в Харькове может начаться именно с меда, который из традиционного вкусности превращается в деликатес по высокой цене.

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