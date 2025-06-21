Підставами для зупинення виплати для ВПО в Запорізькій області є кілька важливих причин.

Виплати для ВПО в Запорізькій області надаються державою, це допомога на проживання, вона надається щомісяця, повідомляє Politeka.net.

Проте українці можуть втратити цю грошову допомогу.

У червні 2025 року в Україні почалося масове припинення виплат щомісячної державної допомоги для внутрішньо переміщених осіб. Такі заходи ухвалені відповідно до оновлених вимог чинного законодавства, яке спрямоване на посилення адресності соціальної підтримки.

Перевірки проводяться органами соціального захисту на основі даних з державних реєстрів і в рамках міжвідомчого обміну інформацією.

У Міністерстві соціальної політики пояснюють: виплати для ВПО в Запорізькій області у розмірі 2 000 гривень для дорослих та 3 000 гривень для дітей і осіб з інвалідністю може бути припинена, якщо виявлено суттєві зміни в матеріальному становищі одержувача.

Насамперед це стосується придбання нерухомості або земельної ділянки на суму понад 100 тисяч гривень. Такі факти фіксуються під час перевірки інформації через реєстри нерухомого майна.

Крім того, підставою для зупинення виплати для ВПО в Запорізькій області є купівля автомобіля, якому не більше п’яти років, за винятком випадків, коли транспорт зареєстрований на волонтерську організацію або придбаний для потреб Збройних сил України.

Також їх автоматично скасовуються у разі виявлення у одержувача банківських вкладів, заощаджень у валюті або дорогоцінних металах на суму понад 100 тисяч гривень.

Ще один важливий критерій — перебування на території України. Якщо особа залишала країну більш ніж на 30 днів поспіль без документально підтвердженої причини (лікування, службове відрядження чи участь у програмах міжнародної допомоги), її можуть вилучити зі списків отримувачів. Для перевірки використовується інформація Державної прикордонної служби.

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