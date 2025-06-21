Основанием для остановки выплаты для ВПЛ в Запорожской области есть несколько важных причин.

Выплаты для ВПЛ в Запорожской области предоставляются государством, это помощь на проживание, она предоставляется ежемесячно, сообщает Politeka.net.

Однако украинцы могут лишиться этой денежной помощи.

В июне 2025 года в Украине началось массовое прекращение выплат ежемесячного государственного пособия для внутренне перемещенных лиц. Такие меры приняты в соответствии с обновленными требованиями действующего законодательства, направленного на усиление адресности социальной поддержки.

Проверки проводятся органами социальной защиты на основе данных государственных реестров и в рамках межведомственного обмена информацией.

В Министерстве социальной политики объясняют: выплаты для ВПЛ в Запорожской области в размере 2 000 гривен для взрослых и 3 000 гривен для детей и лиц с инвалидностью могут быть прекращены, если выявлены существенные изменения в материальном положении получателя.

Прежде всего, это касается приобретения недвижимости или земельного участка на сумму более 100 тысяч гривен. Такие факты фиксируются во время проверки информации через реестры недвижимого имущества.

Кроме того, основанием для остановки выплаты для ВПЛ в Запорожской области является покупка автомобиля, которому не более пяти лет, за исключением случаев, когда транспорт зарегистрирован на волонтерскую организацию или приобретен для нужд Вооруженных сил Украины.

Также они автоматически отменяются в случае обнаружения у получателя банковских вкладов, сбережений в валюте или драгоценных металлах на сумму более 100 тысяч гривен.

Еще один важный критерий – пребывание на территории Украины. Если лицо покидало страну более чем на 30 дней подряд без документально подтвержденной причины (лечение, служебная командировка или участие в программах международной помощи), ее могут изъять из списков получателей. Для проверки используется информация Государственной пограничной службы.

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