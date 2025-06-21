Нова система оплати за проїзд у Миколаєві вже зарекомендувала себе як ефективний інструмент для підвищення якості транспортного обслуговування.

Нова система оплати за проїзд у Миколаєві відкриває нові можливості для мешканців і гостей міста, забезпечуючи більш зручні та сучасні умови користування громадським транспортом, повідомляє Politeka..

У квітні 2025 року завдяки впровадженню єдиного QR-коду, який підтримується усіма банками, пасажири здійснили понад 207 тисяч платежів у міському електротранспорті.

Ця технологія дозволяє оплачувати поїздку в трамваях та тролейбусах за фіксованим тарифом — 8 гривень. Водночас користувачі мають можливість здійснювати пересадки на інші маршрути без додаткових витрат упродовж 90 хвилин. Такий варіант суттєво вигідніший за паперові квитки, вартість яких становить 10 гривень.

Крім одноразового розрахунку, містяни можуть обрати зручний формат проїзного квитка: місячні, тижневі (на 7 або 15 днів), студентські, туристичні на дві доби чи навіть одноденні проїзні для всіх видів електротранспорту. Це дає змогу планувати поїздки заздалегідь і зекономити на вартості пересування.

Також мешканці Миколаєва можуть розраховуватися за поїздку карткою національного кешбеку. Для цього необхідно додати її до Apple Pay або Google Pay, відсканувати QR-код у транспорті, обрати картку та підтвердити платіж. Це суттєво спрощує процес оплати й усуває потребу носити з собою готівку.

Усю актуальну інформацію щодо тарифів, варіантів проїзних та умов користування системою можна знайти на сайті КП «Миколаївелектротранс». За технічними питаннями мешканцям рекомендують звертатися на гарячу лінію: (068) 813 32 65.

Нова система оплати за проїзд у Миколаєві вже зарекомендувала себе як ефективний інструмент для підвищення якості транспортного обслуговування.

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