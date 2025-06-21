Новая система оплаты за проезд в Николаеве уже зарекомендовала себя как эффективный инструмент повышения качества транспортного обслуживания.

Новая система оплаты за проезд в Николаеве открывает новые возможности для жителей и гостей города, обеспечивая более удобные и современные условия использования общественного транспорта, сообщает Politeka.

В апреле 2025 года благодаря внедрению единого QR-кода, поддерживаемого всеми банками, пассажиры совершили более 207 тысяч платежей в городском электротранспорте.

Эта технология позволяет оплачивать поездку в трамваях и троллейбусах по фиксированному тарифу – 8 гривен. В то же время пользователи могут осуществлять пересадки на другие маршруты без дополнительных затрат в течение 90 минут. Такой вариант существенно выгоднее бумажных билетов, стоимость которых составляет 10 гривен.

Кроме одноразового расчета, горожане могут выбрать удобный формат проездного билета: месячные, недельные (на 7 или 15 дней), студенческие, туристические на двое суток или даже однодневные проездные для всех видов электротранспорта. Это позволяет планировать поездки заранее и сэкономить на стоимости передвижения.

Также жители Николаева могут рассчитываться за поездку по карте национального кэшбека. Для этого необходимо добавить ее в Apple Pay или Google Pay, отсканировать QR-код в транспорте, выбрать карту и подтвердить платеж. Это существенно упрощает процесс оплаты и устраняет потребность носить с собой наличные деньги.

Всю актуальную информацию о тарифах, вариантах проездных и условиях использования системы можно найти на сайте КП «Николаевэлектротранс». По техническим вопросам жителям рекомендуют обращаться на горячую линию: (068) 813 32 65.

Новая система оплаты за проезд в Николаеве уже зарекомендовала себя как эффективный инструмент повышения качества транспортного обслуживания.

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