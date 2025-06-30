Можна поновити виплати для ВПО в Харківській області після повернення в Україну, проте для цього необхідно відповідати певним умовам.

Виплати для ВПО в Харківській області продовжують надаватись переселенцям, проте важливо знати всі нюанси, щоб не лишитись без фінансової допомоги, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться у Порядку надання допомоги ВПО.

Внутрішньо переміщені особи, які раніше отримували державну допомогу на проживання, але тимчасово виїжджали за кордон, можуть поновити ці виплати для ВПО в Харківській області після повернення в Україну. Проте для цього необхідно відповідати певним умовам.

Згідно з чинним порядком, на продовження допомоги можуть розраховувати:

особи, які отримували виплати до виїзду за кордон;

громадяни, яких було знято з обліку переселенців, але після повернення вони повторно зареєструвалися;

ті, хто втратив житло або змушений був покинути території, де тривають бойові дії чи встановлено тимчасову окупацію;

особи, які добровільно відмовилися від грошей або отримання виплат було припинено з інших причин.

Як пояснюють у Міністерстві соціальної політики, громадяни, які повернулися з-за кордону, можуть розраховувати на продовження виплати для ВПО в Харківській області за умови, що:

вони відповідають індивідуальним критеріям (наприклад, мають інвалідність, є пенсіонерами, вагітними жінками тощо) або критеріям, встановленим для домогосподарств;

до них не застосовується обмеження, передбачене пунктом 8 Порядку, який визначає припинення виплат у разі перебування за кордоном понад 30 днів.

У разі, якщо вона була призупинена через виїзд або зняття з обліку, її можна поновити терміном на шість місяців. Для цього потрібно повторно звернутися до органів соціального захисту та підтвердити відповідність встановленим вимогам.

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