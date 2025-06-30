Можно возобновить выплаты для ВПЛ в Харьковской области по возвращении в Украину, однако для этого необходимо соответствовать определенным условиям.

Выплаты для ВПЛ в Харьковской области продолжают предоставляться переселенцам, однако важно знать все нюансы, чтобы не остаться без финансовой помощи, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в Порядке оказания помощи ВПЛ.

Внутри перемещенные лица, ранее получавшие государственную помощь на проживание, но временно выезжавшие за границу, могут возобновить эти выплаты для ВПЛ в Харьковской области по возвращении в Украину. Однако для этого необходимо удовлетворять определенным условиям.

Согласно действующему порядку, на продление помощи могут рассчитывать:

лица, получавшие их к выезду за границу;

граждане, снятые с учета переселенцев, но по возвращении они повторно зарегистрировались;

те, кто лишился жилья или вынужден был покинуть территории, где продолжаются боевые действия или установлена ​​временная оккупация;

лица, добровольно отказавшиеся от денег или получение выплат были прекращены по другим причинам.

Как поясняют в Министерстве социальной политики, вернувшиеся из-за границы граждане могут рассчитывать на продолжение выплаты для ВПЛ в Харьковской области при условии, что:

они отвечают индивидуальным критериям (например, имеют инвалидность, являются пенсионерами, беременными женщинами и т.п.) или критериям, установленным для домохозяйств;

к ним не применяется ограничение, предусмотренное пунктом 8 Порядка, определяющего прекращение соцпомощи при пребывании за границей более 30 дней.

В случае, если оно было приостановлено из-за выезда или снятия с учета, его можно восстановить сроком на шесть месяцев. Для этого следует повторно обратиться в органы социальной защиты и подтвердить соответствие установленным требованиям.

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