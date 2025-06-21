Для оформлення заявки на виплати для ВПО в Полтавській області потрібно підготувати низку документів.

Виплати для ВПО в Полтавській області призначаються від благодійного фонду Карітас для переселенців, які нещодавно оселилися в громаді, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли у повідомленні фонду у соцмережі Facebook. Йдеться про грошову допомогу на період до шести місяців у межах проєкту «Багатосекторна допомога постраждалим від війни людям в Україні», який реалізує благодійний фонд «Карітас.Полтава».

Згідно з інформацією, оприлюдненою у соцмережах, dиплати для ВПО в Полтавській області достуані для тих українців, які переїхали менш ніж 30 днів тому до однієї з таких громад області:

Полтавської

Миргородської

Коломацької

Кременчуцької

Кобеляцької

Щоб отримати допомогу, необхідно відповідати хоча б одному з критеріїв вразливості:

наявність інвалідності;

важке хронічне захворювання;

вік від 55 років і відсутність родинної підтримки (якщо людина живе сама або в домогосподарстві лише з літніми людьми);

статус одинокої матері чи батька, або опікуна неповнолітніх дітей;

багатодітна сім’я (троє і більше дітей до 18 років);

вагітність або догляд за дітьми віком до трьох років.

Водночас є певні обмеження. Заявник не повинен був отримувати аналогічну допомогу від інших організацій, а середній щомісячний дохід на одного члена сім’ї не має перевищувати 6318 гривень.

Для оформлення заявки на виплати для ВПО в Полтавській області потрібно підготувати такі документи:

оригінал паспорта;

ідентифікаційний код;

довідку ВПО, видану не раніше ніж 30 днів тому;

номер банківського рахунку у форматі IBAN;

документ, що підтверджує критерій вразливості;

витяги ОК-5 та ОК-7.

У фонді наголошують, що реалізація проєкту стала можливою завдяки підтримці народу США.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтаві: перелік послуг, які нададуть безкоштовно.

Також Politeka писала, Надбавка до пенсії у 2025 року: пенсіонери в Полтаві можуть отримати доплати, перелік умов.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для пенсіонерів в Полтаві: коли можна скористатися можливістю.