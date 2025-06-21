Виплати для ВПО в Полтавській області призначаються від благодійного фонду Карітас для переселенців, які нещодавно оселилися в громаді, повідомляє Politeka.net.
Про це розповіли у повідомленні фонду у соцмережі Facebook. Йдеться про грошову допомогу на період до шести місяців у межах проєкту «Багатосекторна допомога постраждалим від війни людям в Україні», який реалізує благодійний фонд «Карітас.Полтава».
Згідно з інформацією, оприлюдненою у соцмережах, dиплати для ВПО в Полтавській області достуані для тих українців, які переїхали менш ніж 30 днів тому до однієї з таких громад області:
- Полтавської
- Миргородської
- Коломацької
- Кременчуцької
- Кобеляцької
Щоб отримати допомогу, необхідно відповідати хоча б одному з критеріїв вразливості:
- наявність інвалідності;
- важке хронічне захворювання;
- вік від 55 років і відсутність родинної підтримки (якщо людина живе сама або в домогосподарстві лише з літніми людьми);
- статус одинокої матері чи батька, або опікуна неповнолітніх дітей;
- багатодітна сім’я (троє і більше дітей до 18 років);
- вагітність або догляд за дітьми віком до трьох років.
Водночас є певні обмеження. Заявник не повинен був отримувати аналогічну допомогу від інших організацій, а середній щомісячний дохід на одного члена сім’ї не має перевищувати 6318 гривень.
Для оформлення заявки на виплати для ВПО в Полтавській області потрібно підготувати такі документи:
- оригінал паспорта;
- ідентифікаційний код;
- довідку ВПО, видану не раніше ніж 30 днів тому;
- номер банківського рахунку у форматі IBAN;
- документ, що підтверджує критерій вразливості;
- витяги ОК-5 та ОК-7.
У фонді наголошують, що реалізація проєкту стала можливою завдяки підтримці народу США.
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