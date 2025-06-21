Для оформления заявки на выплаты для ВПЛ в Полтавской области нужно подготовить ряд документов.

Выплаты для ВПЛ в Полтавской области назначаются от благотворительного фонда Каритас для недавно поселившихся в общине переселенцев, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в сообщении фонда в соцсети Facebook. Речь идет о денежной помощи на период до шести месяцев в рамках проекта «Многосекторная помощь пострадавшим от войны людям в Украине», реализуемым благотворительным фондом «Каритас.Полтава».

Согласно информации, обнародованной в соцсетях, выплаты для ВПЛ в Полтавской области доставлены для тех украинцев, которые переехали менее 30 дней назад в одну из таких общин области:

Полтавской

Миргородской

Коломакской

Кременчугской

Кобеляцкой

Чтобы получить помощь, необходимо соответствовать хотя бы одному из критериев уязвимости:

наличие инвалидности;

тяжелое хроническое заболевание;

возраст от 55 лет и отсутствие семейной поддержки (если человек живет сам или в домохозяйстве только с пожилыми людьми);

статус одинокой матери или отца или опекуна несовершеннолетних детей;

многодетная семья (трое и более детей в возрасте до 18 лет);

беременность или уход за детьми младше трех лет.

В то же время, есть определенные ограничения. Заявитель не должен получать аналогичную помощь от других организаций, а средний ежемесячный доход на одного члена семьи не должен превышать 6318 гривен.

Для оформления заявки на выплаты для ВПЛ в Полтавской области нужно подготовить следующие документы:

оригинал паспорта;

идентификационный код;

справку ВПЛ, выданную не ранее 30 дней назад;

номер банковского счета в формате IBAN;

документ, подтверждающий критерий уязвимости;

подъемники ОК-5 и ОК-7.

В фонде отмечают, что реализация проекта стала возможной благодаря поддержке народа США.

Последние новости:

Напомним Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтаве: перечень услуг, которые предоставят бесплатно.

Также Politeka писала, Надбавка к пенсии в 2025 году: пенсионеры в Полтаве могут получить доплаты, перечень условий.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для пенсионеров в Полтаве: когда можно воспользоваться возможностью.