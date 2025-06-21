Выплаты для ВПЛ в Полтавской области назначаются от благотворительного фонда Каритас для недавно поселившихся в общине переселенцев, сообщает Politeka.net.
Об этом рассказали в сообщении фонда в соцсети Facebook. Речь идет о денежной помощи на период до шести месяцев в рамках проекта «Многосекторная помощь пострадавшим от войны людям в Украине», реализуемым благотворительным фондом «Каритас.Полтава».
Согласно информации, обнародованной в соцсетях, выплаты для ВПЛ в Полтавской области доставлены для тех украинцев, которые переехали менее 30 дней назад в одну из таких общин области:
- Полтавской
- Миргородской
- Коломакской
- Кременчугской
- Кобеляцкой
Чтобы получить помощь, необходимо соответствовать хотя бы одному из критериев уязвимости:
- наличие инвалидности;
- тяжелое хроническое заболевание;
- возраст от 55 лет и отсутствие семейной поддержки (если человек живет сам или в домохозяйстве только с пожилыми людьми);
- статус одинокой матери или отца или опекуна несовершеннолетних детей;
- многодетная семья (трое и более детей в возрасте до 18 лет);
- беременность или уход за детьми младше трех лет.
В то же время, есть определенные ограничения. Заявитель не должен получать аналогичную помощь от других организаций, а средний ежемесячный доход на одного члена семьи не должен превышать 6318 гривен.
Для оформления заявки на выплаты для ВПЛ в Полтавской области нужно подготовить следующие документы:
- оригинал паспорта;
- идентификационный код;
- справку ВПЛ, выданную не ранее 30 дней назад;
- номер банковского счета в формате IBAN;
- документ, подтверждающий критерий уязвимости;
- подъемники ОК-5 и ОК-7.
В фонде отмечают, что реализация проекта стала возможной благодаря поддержке народа США.
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