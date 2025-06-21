Выплаты для ВПЛ в Полтавской области назначаются от благотворительного фонда Каритас для недавно поселившихся в общине переселенцев, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в сообщении фонда в соцсети Facebook. Речь идет о денежной помощи на период до шести месяцев в рамках проекта «Многосекторная помощь пострадавшим от войны людям в Украине», реализуемым благотворительным фондом «Каритас.Полтава».

Согласно информации, обнародованной в соцсетях, выплаты для ВПЛ в Полтавской области доставлены для тех украинцев, которые переехали менее 30 дней назад в одну из таких общин области:

  • Полтавской
  • Миргородской
  • Коломакской
  • Кременчугской
  • Кобеляцкой

Чтобы получить помощь, необходимо соответствовать хотя бы одному из критериев уязвимости:

  • наличие инвалидности;
  • тяжелое хроническое заболевание;
  • возраст от 55 лет и отсутствие семейной поддержки (если человек живет сам или в домохозяйстве только с пожилыми людьми);
  • статус одинокой матери или отца или опекуна несовершеннолетних детей;
  • многодетная семья (трое и более детей в возрасте до 18 лет);
  • беременность или уход за детьми младше трех лет.

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В то же время, есть определенные ограничения. Заявитель не должен получать аналогичную помощь от других организаций, а средний ежемесячный доход на одного члена семьи не должен превышать 6318 гривен.

Для оформления заявки на выплаты для ВПЛ в Полтавской области нужно подготовить следующие документы:

  • оригинал паспорта;
  • идентификационный код;
  • справку ВПЛ, выданную не ранее 30 дней назад;
  • номер банковского счета в формате IBAN;
  • документ, подтверждающий критерий уязвимости;
  • подъемники ОК-5 и ОК-7.

В фонде отмечают, что реализация проекта стала возможной благодаря поддержке народа США.

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