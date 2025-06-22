Очікується, що нова система оплати за проїзд у Запоріжжі не лише зробить користування транспортом зручнішим, а й допоможе міській владі краще планувати транспортні потоки.

Нова система оплати за проїзд у Запоріжжі невдовзі стане доступною для всіх мешканців міста, повідомляє Politeka.

У Запоріжжі триває впровадження електронної системи, яка передбачає використання спеціальної муніципальної картки “Січ”. Про це повідомили у міській раді.

Її впровадження почалося ще чотири місяці тому. На першому етапі система проходила тестування серед студентів і пільговиків. За цей період було видано 377 студентських карток “Січ Студентська” та 98 пільгових “Січ Пільгова”. З їх допомогою пасажири вже сьогодні можуть сплачувати за проїзд у муніципальному транспорті.

У міськраді підкреслюють, що це дозволяє автоматизувати оплату, вести облік пасажирів і забезпечити прозорість у розрахунках за перевезення. Незабаром стартує новий етап — видача універсальної “Січ Загальна”. Вона стане доступною для всіх жителів міста. За її допомогою можна буде оплачувати разові поїздки або ж купувати місячні проїзні квитки.

На базі КП “Запоріжелектротранс” планують встановити стаціонарні термінали для автоматичної видачі таких карток. Також жителі вже зараз можуть поповнювати їх через мобільний додаток EasyPay. У найближчому майбутньому планується запуск віртуальної картки з аналогічними функціями.

Очікується, що нова система оплати за проїзд у Запоріжжі не лише зробить користування транспортом зручнішим, а й допоможе міській владі краще планувати транспортні потоки та покращити якість перевезень.

Запоріжців закликають уже зараз ознайомлюватися з можливостями електронної оплати, адже в перспективі саме “Січ” стане основним способом розрахунку.

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