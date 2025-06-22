Ожидается, что новая система оплаты за проезд в Запорожье не только сделает пользование транспортом более удобным, но и поможет городским властям лучше планировать транспортные потоки.

Новая система оплаты за проезд в Запорожье вскоре станет доступна всем жителям города, сообщает Politeka.

В Запорожье продолжается внедрение электронной системы, которая предусматривает использование специальной муниципальной карты "Січ". Об этом сообщили в городском совете.

Ее внедрение началось еще четыре месяца тому назад. На первом этапе система проходила тестирование среди студентов и льготников. За этот период было выдано 377 студенческих карт "Січ Студенческая" и 98 льготных "Січ Льготная". С их помощью пассажиры уже сегодня могут оплачивать проезд в муниципальном транспорте.

В горсовете подчеркивают, что это позволяет автоматизировать оплату, вести учет пассажиров и обеспечить прозрачность в расчетах за перевозку. В скором времени стартует новый этап - выдача универсальной "Січ Общая". Она станет доступна всем жителям города. С ее помощью можно будет оплачивать разовые поездки или же покупать месячные проездные билеты.

На базе КП "Запорожэлектротранс" планируют установить стационарные терминалы для автоматической выдачи таких карт. Также жители уже сейчас могут пополнять их через мобильное приложение EasyPay. В ближайшем будущем планируется запуск виртуальной карты с аналогичными функциями.

Ожидается, что новая система оплаты за проезд в Запорожье не только сделает пользование более удобным транспортом, но и поможет городским властям лучше планировать транспортные потоки и улучшить качество перевозок.

Запорожцев призывают уже сейчас ознакомиться с возможностями электронной оплаты, ведь в перспективе именно "Січ" станет основным способом расчета.

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