Хоча нова система оплати за проїзд в Ужгороді вже запроваджується, до кінця 2025 року ще діятиме перехідний період.

Нова система оплати за проїзд в Ужгороді запрацює з 1 липня 2025 року, повідомляє Politeka.

Відтепер оплатити поїздку у громадському транспорті можна буде лише у безготівковій формі. Це означає, що всі пасажири, включно з пільговиками, зобов’язані валідувати через спеціальні пристрої — валідатори.

Валідатори встановлені біля входу до автобуса. Вони зчитують банківські та транспортні картки або QR-квитки зі смартфона. Після вдалої операції пристрій подає звуковий сигнал і показує підтвердження на екрані. Усі 40 комунальних автобусів «Електрон» та 27 автобусів приватних перевізників вже обладнані цими системами.

Фахівці зазначають, що під час тестування деякі пасажири стикались із труднощами — не знали, як правильно користуватися валідатором. Особливо це спричиняло незручності у години пік. Важливо пам’ятати: пільгову картку не можна прикладати кілька разів поспіль — пристрій її не зчитує вдруге одразу. Недійсні чи прострочені картки теж не працюють.

Для оплати за кількох пасажирів слід ввести кількість людей на екрані валідатора. Якщо пасажир з пільгою не провалідується, передбачено штраф.

Хоча нова система оплати за проїзд в Ужгороді вже запроваджується, до кінця 2025 року ще діятиме перехідний період. У цей час можна буде оплатити готівкою у водія та отримати паперовий квиток. З 2026 року готівкову оплату повністю скасують.

За словами керівника транспортного департаменту Петра Бобика, електронний квиток — це важливий крок до модернізації транспорту. До 1 вересня усі школярі Ужгорода отримають спеціальні транспортні картки для безкоштовного проїзду.

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