Хотя новая система оплаты за проезд в Ужгороде уже вводится, до конца 2025 еще будет действовать переходный период.

Новая система оплаты за проезд в Ужгороде заработает с 1 июля 2025, сообщает Politeka.

Теперь оплатить поездку в общественном транспорте можно будет только в безналичной форме. Это означает, что все пассажиры, включая льготников, обязаны валидировать через специальные устройства — валидаторы.

Валидаторы установлены у входа в автобус. Они считывают банковские и транспортные карты или QR билеты со смартфона. После успешной операции устройство подает звуковой сигнал и показывает подтверждение на экране. Все 40 коммунальных автобусов "Электрон" и 27 автобусов частных перевозчиков уже оборудованы этими системами.

Специалисты отмечают, что во время тестирования некоторые пассажиры сталкивались с трудом — не знали, как правильно пользоваться валидатором. Особенно это вызывало неудобства в часы пик. Важно помнить: льготную карту нельзя прикладывать несколько раз подряд — устройство ее не считывает во второй раз сразу. Недействительные или просроченные карты тоже не работают.

Для оплаты нескольких пассажиров следует ввести количество людей на экране валидатора. Если пассажир с льготой не проваливается, предусмотрен штраф.

Хотя новая система оплаты за проезд в Ужгороде уже вводится, до конца 2025 еще будет действовать переходный период. В это время можно будет оплатить наличными у водителя и получить бумажный билет. С 2026 года наличную оплату полностью отменят.

По словам руководителя транспортного департамента Петра Бобика, электронный билет – это важный шаг к модернизации транспорта. До 1 сентября все школьники Ужгорода получат специальные транспортные карты для бесплатного проезда.

Последние новости:

Напомним Politeka писала, Повышение тарифов на воду на Днепропетровщине: в области возникли значительные проблемы, жителей предупредили.

Также Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожье: каких изменений ожидать в мае.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киеве: в НБУ рассказали, когда это может произойти.