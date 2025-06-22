Прогноз погоди в Одесі на тиждень з 23 по 29 червня обіцяє теплу пору без неприємних сюрпризів.

Прогноз погоди в Одесі на тиждень з 23 по 29 червня розробили синоптики та розповіли, чого чекати містянам, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики зробили прогноз погоди в Одесі на тиждень з 23 по 29 червня. Тиждень розпочнеться з теплої погоди. У понеділок, 23-ого числа: в місті увесь день небо буде ясним, але ввечері, можливо, погода зміниться на хмарну. Без опадів. Стовпчики термометрів коливатимуться в межах від +17 до +26°C. Вітер буде північно-західного напрямку, помірний місцями з поривами, 15 – 20 м/с.

Вівторок, 24.06: ясна пора спостерігатиметься протягом усього дня. Дождів не спостерігатиметься. Денна температура сягне +28°C.

У середу, 25.06: прогнозують температуру в межах від +21 до +31°C. Ранок буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів.

У четвер, 26.06: синоптики обіцяють від 24 до 31 градусів зі знаком "+". Ясна пора спостерігатиметься протягом усього дня. Дождів синоптики не прогнозують.

В п'ятницю 27-ого: вдень можлива недовга окупація неба хмарами. Стопчики термометрів піднімуться до +31 градусів.

В суботу 28-ого числа: температура протримається на рівні +30 градусів. Увесь день небосвід триматиметьсяясним, й хмари не затьмарять його до кінця дня. Дождів не прогнозують.

Неділя 29.06: очікується ясне небо. Без опадів. Протримається +20 до +30. Отже прогноз погоди в Одесі на тиждень з 23 по 29 червня обіцяє теплу пору без неприємних сюрпризів.

Разом з цим, західні та північно-західні повітряні потоки збережуться практично до кінця місяця, тому в третій декаді червня температура повітря не буде високою, а окремі дні взагалі будуть прохолодними та вологими.

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