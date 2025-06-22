Прогноз погоды в Одессе на неделю с 23 по 29 июня обещает теплое время без неприятных сюрпризов.

Прогноз погоды в Одессе на неделю с 23 по 29 июня разработали синоптики и рассказали, чего ждать горожанам, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики сделали прогноз погоды в Одессе на неделю с 23 по 29 июня. Неделя начнется из теплоты. В понедельник, 23 числа : в городе весь день небосвод будет погожим, но вечером, возможно, погода сменится на облачную. Без осадков. Столбики термометров будут колебаться в пределах от +17 до +26°C. Ветер будет северо-западного направления, умеренный местами с порывами, 15 – 20 м/с.

Вторник, 24.06: светлое время будет наблюдаться в течение всего дня. Дождей не будет. Днем прогреется до 28°C.

В среду, 25.06: прогнозируют температуру в пределах от +21 до +31°C. Утро будет безоблачным, и до конца дня небо будет безхмарным. Без осадков.

В четверг, 26:06: синоптики обещают от 24 до 31 градусов со знаком "+". Ясное время будет наблюдаться в течение всего дня. Дожди синоптики не прогнозируют.

В пятницу двадцать седьмого: днем ​​возможна недолгая оккупация неба облаками. Стопчики термометров поднимутся до +31 градусов.

В субботу 28 числа: температура продержится на уровне +30 градусов. Весь день небо будет держаться ясным, и облака не омрачят его до конца дня. Дожди не прогнозируют.

Воскресенье 29:06: ожидается ясное небо. Без осадков. Продержится +20 до +30. Итак, прогноз погоды в Одессе на неделю с 23 по 29 июня обещает теплое время без неприятных сюрпризов.

При этом западные и северо-западные воздушные потоки сохранятся практически до конца месяца, поэтому в третьей декаде июня температура воздуха не будет высокой, а отдельные дни вообще будут прохладными и влажными.

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