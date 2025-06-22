Прогноз погоди в Запоріжжі на тиждень з 22 по 29 червня обіцяє погодні сюрпризи.

Прогноз погоди у Запоріжжі на тиждень з 23 по 29 червня підготували синоптики та розкрили, якими ці дні будуть для містян, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики склали прогноз погоди у Запоріжжі на тиждень з 23 по 29 червня, вони обіцяють деякі зміни та сюрпризи. Тиждень почнеться з прохолоди. У понеділок 23-ого числа: вдень очікується хмарність, незважаючи на те, що ранок та вечір обіцяють бути ясними. Дуже сильний дощ із грозою, який розпочнеться у другій половині дня, не утримається довго і до приходу вечора закінчиться. Температура повітря підніметься до +20 градусів.

У вівторок 24.06: стане трішки тепліше, повітря прогріється до +27 градусів. Хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Без опадів.

Середа 25.06: незважаючи на похмурий досвітній час, у місті з самого ранку на небі не залишатиметься жодної хмарки, та до кінця дня погода буде ясною. Без опадів. Температура – від +18 до +27 градусів.

У четвер, 26.06: синоптики обіцяють від 19 до 28 градусів зі знаком "+". Вдень хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися. Без дождів.

П'ятниця 27-ого: хмари не з'являться на небі, а дождів синоптики не прогнозують. Температура повітря – +18 до +28.

Субота 28-ого: хмари ввечері повинні розсіятися. Без дождів - прогріється від +20 до +28.

Неділя 29.06: увесь день утримається ясна пора. Дождів не очікується. Протримається +20 до +27. Отже прогноз погоди в Запоріжжі на тиждень з 22 по 29 червня обіцяє погодні сюрпризи.

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