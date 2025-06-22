Прогноз погоды в Запорожье на неделю с 22 по 29 июня обещает погодные сюрпризы.

Прогноз погоды в Запорожской области на неделю с 23 по 29 июня подготовили синоптики и раскрыли, какими эти дни будут для горожан, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики заключили прогноз погоды в Запорожье на неделю с 23 по 29 июня, они обещают некоторые изменения и сюрпризы. Неделя начнется с прохлады. В понедельник 23 числа : днем ​​ожидается облачность, несмотря на то, что утро и вечер обещают быть ясными. Очень сильный дождь с грозой, который начнется во второй половине дня, долго не удержится и до прихода вечера закончится. Температура воздуха поднимется до +20 градусов.

Во вторник 24.06: станет немного теплее, воздух прогреется до +27 градусов. Облачный день и пасмурный вечер придут на смену ясному утру. Без осадков.

Среда 25.06: несмотря на пасмурное утреннее время, в городе с самого утра на небе не будет оставаться ни облачка, и до конца дня погода будет ясной. Без осадков. Температура – ​​от +18 до +27 градусов.

В четверг, 26.06: синоптики обещают от 19 до 28 градусов со знаком "+". Днем облака появятся на небе только для того, чтобы до конца суток рассеяться. Без осадков.

Пятница двадцать седьмого: облака не появятся на небе, а дождей синоптики не прогнозируют. Температура воздуха – +18 до +28.

Суббота двадцать восьмого: облака вечером должны рассеяться. Без дождей – прогреется от +20 до +28.

Воскресенье 29.06: весь день удержится ясное время. Дождей не ожидается. Продержится +20 до +27. Итак, прогноз погоды в Запорожье на неделю с 22 по 29 июня обещает погодные сюрпризы.

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