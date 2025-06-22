Прогноз погоди у Харкові на тиждень з 23 по 29 червня обіцяє неприємні погодні сюрпризи.

Прогноз погоди у Харкові на тиждень з 23 по 29 червня зробили синоптики та розкрили, чого чекати мешканцям міста, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики склали прогноз погоди у Харкові на тиждень з 23 по 29 червня. У понеділок 23-ого числа: до вечора хмари, що панували в небі у місті весь день, заберуться геть. Дрібний дощ йтиме вночі та вранці. Удень він посилиться і закінчиться лише ближче до вечора. Температура повітря сягне максимум +18°C.

У вівторок, 24.06: повітря прогріється до +25°C. Зустрічаючи нас безхмарним ранком, пора зміниться вже у середині дня й небо вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Без опадів.

Середа, 25.06: хмарна пора протримається весь ранок та день, а ввечері небо проясниться. Дождів не прогнозується. Температурні коливання — від +16 до +24°C.

Четвер, 26 червня: чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Вночі та вранці опадів не очікується. Удень йтиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. Впродовж дня температура триматиметься в межах +16…+23°C.

У п’ятницю, 27.06: небосвід буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Температура повітря триматиметься в межах +15…+25°C.

Субота, 28.06: хмари, які з'являться вдень, протримаються недовго - ввечері очікується ясна погода. Температура коливатиметься від +16 до +24°C.

У неділю 29.06: небо пасмурним буде лише вранці, після обіду вони розвіються. Дождів не передбачається. Температурні показники — від +16 до +24°C. Отже, прогноз погоди у Харкові на тиждень з 23 по 29 червня обіцяє неприємні погодні сюрпризи та прохолоду.

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